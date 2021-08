Vom BR im Ersten Mord ohne Leiche - Neue Spuren im Fall Peggy

Für die Richter bestand kein Zweifel, dass nur Ulvi Kulaç Peggy Knobloch drei Jahre zuvor auf dem Heimweg von der Schule im fränkischen Lichtenberg abgefangen und ermordet haben konnte. Indes: Es wurde nie eine Leiche gefunden. Es gab auch keine Spuren am Tatort, keine belastenden Berichte von Augenzeugen, nichts. Die Beweisführung des Gerichts beruhte allein auf einem zweifelhaften Geständnis des geistig behinderten Ulvi Kulaç. In den Jahren nach dem Urteil meldeten sich immer wieder Bürger zu Wort, die aufgrund neuer Fakten Zweifel an der Täterschaft von Ulvi Kulaç äußerten. Zeugen erklärten wiederholt, Peggy nach der Tat noch lebend gesehen zu haben.



Ein Frankfurter Anwalt will den Prozess jetzt neu aufrollen, er wird unterstützt von einer Bürgerinitiative, die für die Freilassung von Ulvi Kulaç kämpft.



Neben vielen offenen Fragen rund um die Täterschaft und die Widersprüche eines nie lückenlos belegten Tathergangs steht seit dem Urteil im Jahr 2004 auch eine juristisch heikle Problematik von grundsätzlicher Bedeutung im Raum: Kann jemand rechtskräftig wegen Mordes verurteilt werden, auch wenn nie eine Leiche gefunden wurde?



Christian Stücken hat sich am Schauplatz der Ereignisse von 2001 auf Spurensuche begeben und Prozessbeobachter und Betroffene von damals erneut befragt, auch die Mutter von Peggy. Auf der Basis neuer Zeugenaussagen wurde der Tathergang nochmals rekonstruiert. Das Fazit der BR-Filmautors: Ulvi Kulaç kann den Mord, so wie ihn das Gericht in seinem Urteil darstellt, nicht begangen haben.