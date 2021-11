Kooperation mit KiKA-Medienmagazin "Team Timster" Medienkompetenzplattform "so geht MEDIEN" jetzt auch für Grundschulen

Die Medienkompetenz-Initiative "so geht MEDIEN" von ARD, ZDF und Deutschlandradio bietet ab sofort auch Unterrichtsmaterialien für Grundschulen an. In Kooperation mit KiKA startet die neue Sparte "so geht MEDIEN – Grundschule mit Team Timster" mit zunächst vier Modulen zu digitalen Themen. Wie bei seinem Kernangebot für Jugendliche ab zwölf Jahren stärken humorvolle Videos und ideenreiches, pädagogisch fundiertes Unterrichtsmaterial die Medienkompetenz der sechs- bis zehnjährigen Grundschülerinnen und Grundschüler. Alle Materialien stehen kostenlos und zum Download zur Verfügung.