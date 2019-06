"Gottschalk liest?" Zweite Ausgabe aus Bad Kissingen

Zum zweiten Mal empfängt Thomas Gottschalk in seiner Sendung Schriftstellerinnen und Schriftsteller, um mit ihnen über ihre Neuerscheinungen zu sprechen. In Bad Kissingen geht es dieses Mal um Männer – Junge und Alte, Liebhaber und Männerfreundschaften. Die Gäste in der Sendung sind: Johanna Adorján mit ihrem Buch "Männer", Marlene Streeruwitz mit "Flammenwand" und Friedemann Karig mit seinem Debüt-Roman "Dschungel".

"Gottschalk liest?" ist ab sofort vorab in der BR Mediathek zu sehen und steht nach Ausstrahlung für fünf Jahre zur Verfügung.

Zu den Autoren und ihren Büchern

Jochen, Oliver, Harald – fast die Hälfte der Menschheit besteht aus Männern. Immer noch machen sie viel von sich reden – warum eigentlich? Was haben sie, was andere nicht haben, und, natürlich, was haben sie nicht? Mit dem Blick einer Frau geht Johanna Adorján in "Männer" durch die Welt und beschreibt, was ihr auffällt – oder vielmehr: wer. Vielen dieser Männer wird man selbst schon begegnet sein, manche sind zum Glück Einzelfälle, und der eine oder andere Prominente ist auch mit dabei. Männer halt, kennt man ja. Johanna Adorján, geboren 1971 in Stockholm, wuchs in München auf und studierte Theater- und Opernregie. Seit 1994 arbeitet sie als Journalistin, ab 2001 fürs Feuilleton der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung", heute für die "Süddeutsche Zeitung".

Friedemann Karig, geboren 1982, studierte Medienwissenschaften, Politik, Soziologie und VWL und schreibt unter anderem für "Süddeutsche Zeitung", "SZ-Magazin", "Die Zeit" und "jetzt.de". Er moderierte das für den Grimme-Preis nominierte Format "Jäger & Sammler" von "funk", dem jungen Online-Angebot von ARD&ZDF. In "Dschungel" muss die Hauptfigur ihren in Kambodscha verloren gegangen besten Freund aufspüren. Zuvor erschien 2017 sein Buch "Wie wir lieben. Vom Ende der Monogamie". Karig lebt in Berlin und München.

Marlene Streeruwitz, in Baden bei Wien geboren, studierte Slawistik und Kunstgeschichte und begann als Regisseurin und Autorin von Theaterstücken und Hörspielen. Für ihre Romane erhielt sie zahlreiche Auszeichnungen, darunter zuletzt den Bremer Literaturpreis und den Franz-Nabl-Preis. Ihr Roman "Die Schmerzmacherin" stand 2011 auf der Shortlist für den Deutschen Buchpreis. In ihrem neuen Roman "Flammenwand" entfaltet sich durch eine verräterische Liebesgeschichte die Krise der Gegenwart.