Bayerischer Rundfunk Zum Tod von Benedikt XVI. – BR ändert sein Programm

Online

Laufende Berichterstattung bei BR24 digital, außerdem Themenschwerpunkt in der ARD Mediathek mit zahlreichen Dokumentationen und Reportagen.

Hörfunk

Die Radiowellen berichten im Regelprogramm nachrichtlich sowie mit aktuellen Beiträgen und Talks. Ein 30-minütiger Nachruf von Tilmann Kleinjung ist um 14.05 Uhr und 17.05 Uhr im Inforadio BR24 sowie um 18.05 Uhr auf Bayern 2 zu hören. BR-KLASSIK würdigt um 13.05 Uhr den verstorbenen Papst emeritus mit dem Requiem in d-Moll von Wolfgang A. Mozart.

BR Fernsehen am 31.12.2022

Alle Dokumentationen und Reportagen sind in der ARD Mediathek verfügbar

20.15 Uhr: Brennpunkt: Trauer um Benedikt XVI. (zeitgleich zu Das Erste) Moderation: Andreas Bachmann Die Welt trauert um den deutschen Papst Benedikt XVI. Joseph Ratzinger war Erzbischof von München und Freising und Vorsitzender der römischen Glaubenskongregation, bis ihn 2005 das Konklave zum Papst der katholischen Christenheit wählte. 2013 trat Benedikt zur Überraschung vieler zurück. Zurückgezogen verbrachte er seine letzten Lebensjahre als emeritierter Papst im Vatikan. Ein ARD-Brennpunkt erinnert an das Leben, Wirken und die Kontroversen rund um diesen außergewöhnlichen Mann.

Von 2005 – 2013 stand Joseph Ratzinger als Papst Benedikt XVI. an der Spitze der katholischen Kirche. Der Film von Claus Singer blickt zurück auf das Leben und Wirken des Buben aus Marktl am Inn bis zu seinem historischen Rücktritt als Papst am 28. Februar 2013.