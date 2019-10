Frei. Vernetzt. Für alle. Zündfunk Netzkongress 2019

Unter dem Motto "Wie wir die Welt besser machen können" diskutieren unter anderem Mitglieder von Fridays for Future, Extinction Rebellion, Bits & Bäume, netzpolitik.org, Save Your Internet oder Scientists for Future. Bekannte Podcaster etwa der Kanackischen Welle, der Halben Katoffl, dem Montagsmeeting oder von Im Namen der Hose stehen mit Rat und Tat zur Seite und produzieren auf dem Kongress live aktuelle Podcasts. Die Keynote hält am Samstag Ingrid Brodnig zum Thema "Über die Macht im Netz – und wie wir sie zurückerobern".

In diesem Jahr ist außerdem die TINCON zu Gast auf dem Zündfunk Netzkongress. Auf der 'Road Show' der Teenage Internet Convention dreht sich alles um digitale Jugendkultur. Hier präsentieren junge Menschen ihre Themen einer größeren Öffentlichkeit – und sind damit Seismografen für die technischen und gesellschaftlichen Debatten der Zukunft. Außerdem kommt das Satirekollektiv Luksan Wunder, das so ziemlich alles auf Youtube parodiert, was im Netz trendet.

Und am Freitagabend heißt es außerdem: Der Kongress tanzt! Im Club Senatore in der Sendlingerstraße in München steigt die Party.