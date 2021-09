Frische BR-Podcasts Zu den deutschen Kanzlern und zu Nachhaltigkeit

Neue Staffeln gibt es vom Coaching-Podcast "Jobstories", dem History Crime-Podcast "Tatort Geschichte", von "True Crime – Erschütternde Verbrechen", u. a. über den Dreifachmord von Starnberg, und von "Follow4Follow", der einen Blick hinter die Kulissen der Social-Media-Profis wirft. Alle Angebote sind u. a. bei BR Podcast bzw. in der ARD-Audiothek zu finden.

Die Podcasts-Neuerscheinungen in der Übersicht:

Kanzlercast

Ein Podcast über unsere Kanzler – und warum sie heute noch wichtig sind

Ab 3. September bei BR Podcast

Sie haben Deutschland geprägt und tun es bis heute – die sieben Kanzler und die eine Kanzlerin der Bundesrepublik. Der „Kanzlercast“ erzählt ihre Geschichten und erklärt, welche ihrer Entscheidungen für uns immer noch wichtig sind. Von Adenauer bis Merkel. Von der Westbindung bis "Wir schaffen das". Ein Podcast über das wichtigste Amt in Deutschland und seine Geschichte. Jede Folge ist aufwändig produziert: mit Originalaufnahmen der Kanzler und der Kanzlerin, mit Archivmaterial und Einschätzungen von Historikerinnen und Historikern. Host Christine Auerbach und ihr Team haben außerdem zu jedem Kanzler und der Kanzlerin Zeitzeugen aufgespürt, die in der jeweiligen Amtszeit zum ersten Mal wählen durften und den Wahlkampf hautnah miterlebt haben.

Grünphase – der Nachhaltigkeitspodcast von PULS in Kooperation mit funk

Ab 13. September immer montags in der ARD-Audiothek

Wie leben wir eigentlich nachhaltig? So genau wissen das die beiden Hosts Hannah Heinzinger und Raphaela Naomi Heinzl auch noch nicht, aber sie finden es zusammen mit ihren Hörerinnen und Hörern heraus. Ob Stromverbrauch senken, nur regionale Lebensmittel essen oder die WG umweltfreundlich putzen – die beiden stellen sich gegenseitig Aufgaben und versuchen sie in ihrem Alltag umzusetzen. Dabei gilt: Auch kleine Schritte zählen und Scheitern ist erlaubt! „Grünphase“ ist der neue Nachhaltigkeitspodcast von PULS, dem jungen Content-Netzwerk des BR, in Kooperation mit funk. Über den Instagram-Kanal @gruenphase_podcast (ab 6. September) treten Hannah und Raphi in einen aktiven Austausch mit ihrer Community.

Neue Staffeln:

BAYERN 3 True Crime – Erschütternde Verbrechen

Staffel 4, "Erschütternde Verbrechen", Kürzlich erschienen bei BR Podcast

Vom "U-Bahn-Monster" bis zur Suche nach einem geheimen Kellerverlies, in dem Frauen gefangen gehalten und zur Prostitution gezwungen werden sollen – BAYERN 3 Moderatorin Jacqueline Belle und Strafverteidiger Dr. Alexander Stevens sprechen auch diesmal wieder über teils skurrile, teils tragische Kriminalfälle, die alle wirklich so passiert sind.

Bereits am 30. August ist die neue True-Crime-Staffel mit einem spektakulären Special gestartet – ein Kriminalfall, bei dem Alexander Stevens aktuell im Einsatz ist: "Der Dreifachmord von Starnberg". Ein junger Mann und seine Eltern werden in ihrem Haus erschossen aufgefunden. Zunächst gehen die Ermittler von einer Beziehungstat in der Familie aus, doch dann fällt der Verdacht plötzlich auf zwei Freunde des Sohnes.

follow4follow – der Influencer:innen-Podcast

Staffel 2 ab 6. September immer montags bei BR Podcast

Was bewegt Influencerinnen und Influencer? Was ist den Social-Media-Profis wichtig und was läuft schief in der Branche? Vreni Frost redet in "follow4follow", dem Influencer:innen-Podcast von PULS, mit den Menschen, die bei YouTube, Instagram, TikTok, Twitch & Co. das Internet und das echte Leben bewegen. Vreni ist Influencerin der ersten Stunde, hat aber mittlerweile einen "Inlfluexit" hinter sich. In der zweiten Staffel trifft Vreni zum Beispiel den YouTuber Aaron Troschke, die Beauty-Influencerin Mrs. Bella oder die Reisebloggerin Ute Kranz. Es geht unter anderem darum, wie man in der Branche eigentlich erfolgreich wird und wie weit man für den Erfolg gehen sollte, ob Influencerinnen und Influencer ihren Followern für Geld eigentlich alles andrehen würden und wie glaubwürdig Urlaubsberichte sind, wenn der Urlaub komplett bezahlt wird.

Besser leben – der BAYERN 1 Podcast für mehr Nachhaltigkeit im Alltag

Staffel 3 ab 13. September bei BR Podcast

Die Deutschen sind Weltmeister im Papierverbrauch. Wenn wir nur ab und zu Recycling-Kopierpapier benutzen, könnten wir mit einer einzigen Packung sagenhafte 7,5 Kilo Holz, 130 Liter Wasser und fast 27 Kilowattstunden Strom sparen! Die Tipps von BAYERN 1 Moderatorin Melitta Varlam und BAYERN 1 "Umweltkommissar" Alexander Dallmus sind einfach und alltagstauglich. In kurzen Episoden zeigen die beiden, wie wir mit kleinen Veränderungen erstaunlich viel bewirken können. Jede Woche gibt’s ein neues Thema und überraschende Erkenntnisse. Zum Beispiel, wie wir mit unseren Medikamenten auch die Gesundheit von Fischen beeinflussen und wie wir Kleidung wetterfest machen – ganz ohne Imprägnierspray.

Jobstories: Der Coaching-Podcast

Staffel 2 ab 15. September bei BR Podcast

Wie führe ich schwierige Gespräche im Job? Und welche Art von Chefin oder Chef möchte ich sein? Um diese und andere berufliche Themen geht es in der zweiten Staffel von "Jobstories: Der Coaching-Podcast". In echten Jobcoaching-Sessions bearbeiten Berufstätige zusammen mit einer professionellen Jobcoach Themen wie Weiterentwicklung, Neuorientierung oder den Umgang mit Kolleginnen, Kollegen oder Führungskräften. In jeder Folge taucht der Hörer oder die Hörerin in den Berufsalltag der Gecoachten ein und nimmt konkrete Tipps und Denkanstöße für seine oder ihre eigene Karriere mit. Jobcoach in Staffel 2 ist Daniela Fink. Seit über zehn Jahren arbeitet sie als zertifizierte Coach, Trainerin und Moderatorin. In der Medienbranche hat sie selbst mehrere Jahre Erfahrungen als Führungskraft gesammelt. Daniela Fink arbeitet und lebt in Köln.

Tatort Geschichte

Staffel 2 ab 24. September bei BR Podcast

Produktion von Bayern 2 mit der Georg-von-Vollmar-Akademie