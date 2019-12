Klassiker zu Weihnachten Das Zirkusfestival von Monte Carlo

Das "Internationale Zirkusfestival von Monte Carlo" wird als das berühmteste Zirkusfestival der Welt angesehen – mit den besten und anspruchsvollsten artistischen Nummern. Auch in diesem Jahr boten die monegassischen Gastgeber wieder Manegenzauber vom Feinsten. Wie bereits in den vergangenen Jahren zeigt das BR Fernsehen die Aufzeichnung vom Januar 2019 am 2. Weihnachtstag zur besten Sendezeit um 20.15 Uhr. Die Sendung ist danach für ein Jahr in der BR Mediathek verfügbar.

Das Organisationskomitee mit Prinzessin Stephanie an der Spitze legt beim "43. Internationalen Zirkusfestival von Monte Carlo" 2019 die Messlatte noch etwas höher und hat für mehrere Nummern den derzeit angesagtesten Zirkusmacher engagiert: den Georgier Gia Eradze, der vier Zirkusprogramme in drei der größten und berühmtesten ZirkussRusslands kreiert hat und auch für seine eigenwilligen und traumhaften Kostüme und Choreografien bekannt ist.

Beim 43. Internationalen Zirkusfestival von Monte Carlo sind rund 200 Artisten aus 18 Ländern am Start und entführen das Publikum in eine Welt der Magie und des Zaubers. Clowns, Akrobaten, Jongleure, Zauberer und Tiere treten im Chapiteau von Fontvieille vor einer internationalen Jury auf – die die Darbietungen bewerten und die Gewinner festlegen. Die goldenen, silbernen und bronzenen Clowns gelten als höchste Auszeichnung in der Zirkuswelt und sind heiß begehrt – verschaffen sie doch große Engagements in der gesamten Zirkus- und Varietéwelt in Europa und Übersee.