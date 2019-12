Einstimmung auf die Feiertage "Zauberhafte Weihnacht"

Inmitten der Bergwelt des Salzburger Landes wird der Ort Flachau bereits zum 6. Mal zur Kulisse der Weihnachtsproduktion "Zauberhafte Weihnacht im Land der 'Stillen Nacht'". An der Seite von Sonja Weissensteiner führt erstmalig Gerry Friedle alias DJ Ötzi durch die Sendung am Montag, 23. Dezember 2019, um 20.15 Uhr im BR Fernsehen (bis 30. Dezember in der BR Mediathek).