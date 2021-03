Zum Weltfrauentag 2021 Zahlreiche Sendungen und Aktionen

Den Weltfrauentag am 8. März 2021 nimmt der Bayerische Rundfunk zum Anlass, Frauen insbesondere in Musik, Kunst und Kultur zu feiern und in den Mittelpunkt zahlreicher Sendungen zu stellen. Bayern 1 und BAYERN 3 setzen gezielt auf Musik von Frauen. PULS, das junge Content-Netzwerk des BR, startet eine neue und dauerhafte 50:50-Musikrotation, die ein ausgeglichenes Geschlechterverhältnis garantiert. Bayern 2 und BR-Klassik beschäftigen sich in Porträts starker Frauen sowie Magazinen und Hintergrundbeiträgen mit dem Weltfrauentag.

Höhepunkt im BR Fernsehen ist die Erstausstrahlung des Dokumentarfilms "Frauen in der Kunst" am Mittwoch, 10. März, um 22.45 Uhr. Online bündelt die BR KulturBühne zahlreiche Inhalte zum Weltfrauentag.

Eine Auswahl der Sendungen und Programmaktionen in der Übersicht:

Bayern 1 spielt am Weltfrauentag, 8. März, immer um kurz vor der halben Stunde einen speziell für diesen Anlass verpackten Musiktitel einer weiblichen Interpretin, außerdem am Abend von 20 bis 23 Uhr ein Special mit drei Stunden lang ausschließlich Nr. 1-Hits von Frauen.

Bayern 2 sendet bereits seit 1. März in der kulturWelt und dem Notizbuch Serien über starke Frauen und den Kampf für Gleichberechtigung in aller Welt und beschäftigt sich auch in zahlreichen anderen Sendungen bis 8. März mit dem Weltfrauentag. Am 8. März gibt es u. a. um im Notizbuch die Reportage "Wenn Frauen gründen" und im Zündfunk geht es um den Feminismus der Zukunft.

BAYERN 3 sendet am 8. März den ganzen Tag lang mit Musik von und mit Frauen, unter dem Hashtag #frauenfeiern.

PULS, das junge Content-Netzwerk des Bayerischen Rundfunks, nimmt den diesjährigen Weltfrauentag als Startschuss, um die Musikrotation dauerhaft auf ein Geschlechterverhältnis von 50:50 umzustellen.

BR-Klassik sendet am 8. März in zahlreichen Sendungen ausschließlich Musik von Komponistinnen, außerdem Porträts und Gespräche mit starken Musikfrauen wie der litauischen Dirigentin Mirga Gražinytė-Tyla sowie US-Jazzgröße Terri Lyne Carrington.

BR Schlager würdigt den Weltfrauentag mit der Tagesserie "Die starken Frauen des deutschen Schlagers".

Höhepunkt im BR Fernsehen ist die Erstausstrahlung des Dokumentarfilms "Frauen in der Kunst" am Mittwoch, 10. März, 22.45 Uhr. Er erzählt vom Ringen starker und unkonventioneller Frauen dieses und des vergangenen Jahrhunderts um Anerkennung in der Kunstwelt – darunter Malerin Gabriele Münter (1877-1962), die als eine der ersten Frauen als "Künstlerin von Beruf" angesehen wurde. Bereits am Donnerstag, 4. März, porträtiert das Kulturmagazin "Capriccio" darüber hinaus die Schriftstellerin, Filmemacherin und bildende Künstlerin Jovana Reisinger.

ARD-alpha sendet am Freitag, 5. März sowie am Montag, 8. März unter dem Titel "alpha-retro: Unkonventionelle Frauen" drei Porträts aus den Jahren 1959, 1976 und 1996.

Die BR KulturBühne bündelt online verschiedene Beiträge zum Weltfrauentag, etwa über feministische Utopien junger Autorinnen oder auch einen Kommentar zum Thema Kopftuch.

Ausführliche Sendungsübersicht

Im Hörfunk

BAYERN 1:



Musik weiblicher Interpretinnen immer um kurz vor halb und am Abend von 20 bis 23 Uhr ein Special mit drei Stunden lang ausschließlich Nr. 1-Hits von Frauen.

Bayern 2:



Montag, 1. bis Montag, 8. März 2021, 8.30 Uhr

kulturWelt und BR-KulturBühne: Serie "Formen des Feminismus"

(Selbstermächtigung mit Pipilotti Riest / Kampf um gleiche Rechte mit Hedwig Dohm / Feminismus ist nicht nur westlich – die arabische Frauenrechtsbewegung mit Huda Sharawi / Freier Scheitern mit Fleabag / Aha-Effekt mit „Mental load“ und Patricia Cammarata / Sichtbarkeit mit Mahret Ifeoma Kupka / Patricia Melo: „Gestapelte Frauen“ – über brasilianischen Machismo)

Montag, 1. bis Montag, 8. März, 10.05 Uhr

Notizbuch: Serie "Frauen Power-Power Frauen – Heldinnen aus aller Welt"

(Linda Scott, US-amerikanische Wirtschaftswissenschaftlerin und emeritierte Oxford-Professorin / Prasanna Gettu, indische Frauen- und Menschenrechtsaktivistin / Verónica Gago, Argentinien, eine der wichtigsten Vertreterinnen der lateinamerikanischen Frauenbewegung / Elisa Gutsche, deutsche Juristin und Politikwissenschaftlerin / Suha Basharan, Yemen / Canan Arin, türkische Juristin und Preisträgerin des diesjährigen Gunda Werner Preises (6.03. Verleihung), Gespräch mit Barbara Unmüßig, Heinrich-Böll-Stiftung)

Dienstag, 2. März, 20:05 Uhr

Nachtstudio: Jia Tolentino: Mein Reality-TV-Ich. Autobiografischer Essay, der erklärt, wieso die Autorin des New Yorker mit 16 an einer Reality-Show teilnahm.

Donnerstag, 4. März 2021, 8.30 Uhr

kulturWelt: u. a. Porträt Jovana Reisinger ("Spitzenreiterinnen")

Sonntag, 7. März 2021:

9.05 Uhr, Bayern 2 am Sonntagvormittag: "Lauter starke Frauen" Mit Martina Schwarzmann, Franziska Wanninger, den Wellküren, Claudia Pichler und Claudia Schlenger

12.30 Uhr radioTexte – Das offene Buch: Joyce Carol Oates: Cardiff am Meer (Teil 1 von 3) (Vier spannende Geschichten von Frauen)

13.05 Uhr radioReisen: Schwerpunkt Frauen (Konspirative Treffen, revolutionäre Ansichten: Spuren der ersten Frauenbewegung in Nürnberg / Leben allein in Kanadas Wäldern: Die Autorin Stephanie Margeth erzählt / Iran: Die geheime Welt der Schönheitssalons)

14.05 Uhr Diwan: Aktuelle Feministische Literatur – Stephanie Metzger und Martina-Boette-Sonner im Gespräch

18.05 Uhr Kulturjournal und BR-KulturBühne: Feministische Utopien junger Autorinnen, u.a. von Verena Güntner und Karosh Taha. Außerdem: Feminismus im Plural: Positionen junger feministischer Kunst, u. a. von Arvida Byström

Montag, 8. März 2021:

8.30 Uhr, kulturWelt: Gespräch mit Beate Hausbichler über ihr Buch: "Der verkaufte Feminismus"

10.05 Uhr Notizbuch: radioReportage "Wenn Frauen gründen" von Karsten Böhne. Die Zahl der Firmengründungen hat vergangenes Jahr zugenommen. Dabei gründen auch immer mehr Frauen ihr eigenes Unternehmen.

16.05 Uhr Eins zu Eins. Der Talk: Caro Matzko im Gespräch mit Diana Kinnert, Influencerin, Politikberaterin und CDU-Mitglied

19.05 Uhr Zündfunk: Utopie der Woche. Riot Girl Nurse! Wie der Feminismus der Zukunft aussieht.

BAYERN 3

Ein ganzer Tag mit Musik von und mit Frauen – #frauenfeiern

BR KLASSIK (Radio)



Montag, 8. März 2021

Ausschließlich Musik von Komponistinnen in den Sendungen Allegro, Philharmonie, Mittagsmusik, Panorama und Leporello.

18.05 Uhr Klassikstars: Die Dirigentin Mirga Gražinytė-Tyla

19.05 Uhr con passione: Opern von Komponistinnen

20.05 Uhr Konzertabend: Mirga Gražinytė-Tyla im Gespräch mit Fridemann Leipold zum Thema Musikfrauen

21.05 Uhr Sweet Spot: Spezial zum internationalen Frauentag

23.05 Uhr Jazztime: Die amerikanische Schlagzeugerin, Komponistin, Bandleaderin und Labelchefin Terri Lyne Carrington im Gespräch mit Beate Sampson

BR Schlager



Montag, 8. März 2021

Tagesserie "Die starken Frauen des deutschen Schlagers"

BR Fernsehen

Donnerstag, 4. März 2021, 22.45 Uhr

Cappriccio: u.a. Porträt Jovana Reisinger ("Spitzenreiterinnen")

BR Fernsehen, Mittwoch, 10. März 2021, 22.45 Uhr

DoX – Der Dokumentarfilm im BR: "Frauen in der Kunst"

Das BR Fernsehen zeigt die Langfassung des Films von Regisseurin Marieke Schroeder in deutscher Erstausstrahlung mit exklusiven Interviews von Kunstpionierinnen wie Louise Bourgeois, Schriftstellerin Siri Hustvedt, Susanne Gaensheimer, der ehemaligen Direktorin des Museums für Moderne Kunst in Frankfurt am Main, und der 2019 verstorbenen Performancekünstlerin Carolee Schneemann.

Anlässlich des Weltfrauentages am 8. März ist der Film bereits vorab in der BR Mediathek br.de/mediathek zu sehen und nach der Ausstrahlung noch bis 10. Juni 2021 abrufbar.

ARD-alpha



Montag, 8. März 2021



14.15 Uhr: alpha-retro: Aus dem Leben einer Dompteuse (1959)

Dokumentation, BRD 1959.

Der Film begleitet die Raubtierdompteuse Doris Arndt über einen ganzen Tag, während der Zirkus Krone in seinem Winterquartier in München ist. Früher arbeitete die gebürtige Berlinerin mit Löwen und Tigern, heute mit Eisbären, mit zehn Männchen und zwei Weibchen. Sie ist eigentlich eine ganz normale berufstätige Frau, wäre da nicht die Art ihrer Arbeit. Bereits mit 15 Jahren erlag sie dem Zauber der Manege, inzwischen hat sie von der Stadt Barcelona sogar schon den Zirkus-Oscar verliehen bekommen.



14.45 Uhr alpha-retro: Beispiele zur Lebensweise der alleinstehenden Frau (1975)

Dokumentation, BRD 1975

Von der Gesellschaft wurden alleinstehende Frauen noch in den Siebzigerjahren scheel angesehen. Man tuschelte über sie, und wenn eine Frau alleine in ein Restaurant gehen wollte, bekam sie oft den Katzentisch neben der Toilette. Viele Männer behandelten sie wie Freiwild. Cissy Preuss porträtierte 1975 für den BR mehrere alleinstehende Frauen. Sie waren Arbeiterin, Sekretärin oder Kinderärztin, vielen Männern zu selbstbewusst und würden für einen Mann ihren Beruf nicht aufgeben.



15.30 Uhr alpha-retro: Mit Vollgas durch die Techno-Nächte (1996)

"Lebenslinien": Sabine Christ, DJ

Dokumentation, Deutschland 1996

Die Doku aus der Reihe "Lebenslinien" stellt die "VIVA"-Moderatorin und D-Jane Sabine Christ vor. Der Film begleitet sie bei ihren Reisen zu Auftritten in verschiedenen Clubs, in ihre ehemalige Klosterschule, ihre frühere Arbeitsstelle im Hotel-Maritim in Köln, ins VIVA-Studio und in das Restaurant Alte Wartehalle.

BR KulturBühne



Interview mit Mahret Ideoma Kupka (Beate Meierfrankenfeld)

Kommentar "Warum das Kopftuch ein schlechtes Symbol ist" (Martin Zeyn)

Interview mit der Influencerin und Autorin Sophie Passmann (Knut Cordsen)

Porträt der aktionistischen "Burschenschaft Molestia", in der Frauen sich ironisch mit der Männerherrschaft auseinandersetzen.

BR Mediathek