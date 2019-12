Neuer Podcast von B5 aktuell "Woman of the Week"

B5 aktuell, Deutschlands erfolgreichstes Inforadio, startet am heutigen Freitag, den 13. Dezember, sein neuestes Projekt: "Woman of the Week". Das ist ein wöchentlicher Interviewpodcast, der von den BR-Journalistinnen Mira-Sophie Potten und Vanessa Schneider im Wechsel präsentiert wird.

In jeder Folge ist eine Frau zu Gast, die in der jeweiligen Woche eine Rolle in den Nachrichten gespielt und mit ihrem Wirken die Welt - zumindest ein kleines bisschen - verändert hat. Die Interviewgäste werden aus ganz unterschiedlichen Bereichen kommen: Das können Unternehmerinnen, Politikerinnen und Sportlerinnen sein, aber auch Künstlerinnen, Aktivistinnen und Wissenschaftlerinnen. Jede Folge dauert maximal 15 Minuten.

Die erste "Woman of the Week" ist Nicole Lassal. Sie leitet die Gleichstellungsstelle der Stadt München. Anfang dieser Woche wurde die Stadt für ihre Frauenpolitik und Gleichstellungsarbeit im Bundesfrauenministerium mit dem "Gender Award - Kommune mit Zukunft 2019" ausgezeichnet. München setzt sich ganz konkret für Gleichberechtigung ein: An allen städtischen Schulen gibt es sowohl Mädchen- als auch Jungenbeauftragte. Ein anderes Beispiel ist die Planung von Spielplätzen. Hier achtet die Stadt auf Spielgeräte, die alle Geschlechter ansprechen.

Weitere Informationen unter: www.br.de/womanoftheweek