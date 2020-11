BR-Heimatmagazin "Wir in Bayern" Einfache Rezeptklassiker und Backen nach Wunsch

Ab Montag, 16. November 2020 gibt es im Heimatmagazin "Wir in Bayern" im BR Fernsehen besondere kulinarische Schwerpunkte: Zwei Wochen lang präsentieren die Kochprofis Rezeptklassiker, die einfach zuzubereiten sind und auch wenig erfahrenen Köchinnen und Köchen gelingen. Vier Wochen lang heißt es immer dienstags außerdem: "Sie wünschen? Wir backen!" mit Josef "Sepp" Schwalber, der die Backwünsche der Zuschauerinnen und Zuschauer erfüllt. Und jeden Freitag stellen die "Wir in Bayern"-Konditorinnen und -Konditoren schließlich ihre weihnachtlichen Lieblingsrezepte vor.

Das Heimatmagazin "Wir in Bayern" ist zu sehen von Montag bis Freitag von 16.15 bis 17.30 Uhr im BR Fernsehen und nach Ausstrahlung in der BR Mediathek.

Rezeptklassiker zum einfach Nachkochen

Vom 16. bis zum 26. November stehen bei den "Wir in Bayern"-Köchen Rezeptklassiker auf der Menükarte. Von Rinderrouladen mit Spätzle über Allgäuer Krautkrapfen bis hin zum Tafelspitz mit Meerrettichsauce reicht die Speisekarte. Die Kochprofis verraten, wie die Gerichte ohne viel Aufwand gelingen. Aber auch an die passionierten Hobbyköche ist gedacht – mit Tipps für die ein oder andere raffinierte Beilage, die den Gerichten den besonderen Pfiff verleihen.

Immer dienstags: "Sie wünschen? Wir backen!" mit Josef Schwalber

Vom 17. November bis zum 8. Dezember erfüllt Josef "Sepp" Schwalber immer dienstags die Weihnachtsbackwünsche der "Wir in Bayern"-Zuschauerinnen und -Zuschauer. Bei "Sie wünschen? Wir backen!" können die Backfans auf www.wirinbayern.de vorab zwischen drei Rezepten entscheiden und über ihren Favoriten abstimmen. Der Vorschlag mit den meisten Stimmen wird live in der Sendung gebacken. Zum Start von "Sie wünschen? Wir backen!" stehen drei Stollenrezepte zur Auswahl: "Schwalbers Punsch-Stollen", "Stollen im Glas" und "Marzipan-Orangen-Cranberry-Stollen".

Freitagsbacken mit den "Wir in Bayern"-Konditorinnen und -Konditoren

Vom 20. November bis 11. Dezember geht es auch jeden Freitag in die Weihnachtsbäckerei des Heimatmagazins. "Wir in Bayern"-Konditorinnen und -Konditoren stellen ihre Lieblinge unter den Weihnachtsgebäcksorten vor, darunter Elisenlebkuchen und Anisbobbes mit Zitronenmarzipan. Am ersten "Back-Freitag" feiert die Münchner Konditorin Franziska Schweiger Premiere als neues Mitglied der "Wir in Bayern"-Backprofis.

"Wir in Bayern" auf Facebook und der "Schmankerlpost"-Newsletter

Auf Facebook @wirinbayern finden Koch- und Back-Fans in der "Wir in Bayern"-Gruppe "Kochen! Backen! Rezepte!" Inspiration für zuhause. Bereits mehr als 34.000 Mitglieder sind der Gruppe beigetreten, tauschen hier Rezepte aus und geben sich gegenseitig Tipps.

Die Rezepte der Woche gibt es online und jeden Freitag als "Schmankerlpost"-Newsletter per E-Mail. Hilfreiche Back- und Kochtipps, Videos, Gewinnspiele und Veranstaltungshinweise sind darin enthalten.