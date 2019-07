Wir in Bayern Lauingen in Schwaben ist "Herzplatz"-Gewinner

Die Zuschauerinnen und Zuschauer von "Wir in Bayern" im BR Fernsehen haben abgestimmt: Lauingen an der Donau ist Gewinner der Aktion "Herzplatz" mit 5,,6 Prozent Stimmenvorsprung. In einer Livesendung am Donnerstag, 18. Juli fieberten Karén Ohlsen, BR-Reporterin und "Herzplatz"-Patin für Lauingen, und BR-Reporter Moritz Pompl, "Herzplatz-Pate" in Memmelsdorf-Meedensdorf, an der Seite "ihrer" Gemeinde mit für den Sieg. Es ging um die Frage: Welche Gemeinde hat die bessere Verschönerungsaktion umgesetzt?

In Lauingen brach großer Jubel aus: Mit 52,8 Prozent und einem Vorsprung von 5.6 Prozent sicherten sich die Lauinger den Sieg und das Preisgeld in Höhe von 5.000 Euro.

"Ich bin überwältigt vom Engagement der Bürger. Ich bin überrascht und froh - um es mit Karéns Worten zu sagen „Mega“! Vor allem der Zusammenhalt von allen: Vereine, Bürger, Gewerbe, Sponsoren, Alte, Junge, sogar ganz Kleine, einfach viele, viele Begeisterte!" Katja Müller, Bürgermeisterin von Lauingen

In Oberfranken nimmt man den verpassten Sieg gelassen:

"Am Ende haben wir alle gewonnen, nämlich ganz, ganz viel Gemeinschaftsgefühl. Wir haben viel mehr geschafft am Ende, als wir uns jemals vorgenommen haben, und ich bin stolz auf jeden einzelnen, der hier seinen Beitrag geleistet hat. Es ist zum Herzensort geworden, es ist jetzt auch ein ganz anderes Herzensgefühl da und deswegen war alles gut, was wir gemacht haben." Gerd Schneider, dem Bürgermeister von Memmelsdorf.

Aktion "Herzplatz" von "Wir in Bayern" im BR Fernsehen

Mit der Programmaktion "Herzplatz" feierte das Heimatmagazin "Wir in Bayern" im BR Fernsehen 2019 Premiere. Im Rahmen der neuen Aktion unterstützte "Wir in Bayern" Gemeinden dabei, mit ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern Plätze oder Orte im jeweiligen Heimatort zu verschönern. In diesem Jahr bewiesen Lauingen an der Donau und Memmelsdorf-Meedensdorf, was eine Gemeinschaft mit Teamgeist und voller Tatendrang schaffen kann. Dreimal war das Heimatmagazin vor Ort und berichtete live: Zum Start der Aktion am 20. Juni, am Aktionstag am 12. Juli und beim Finale am 18. Juli. Innerhalb des Aktionszeitraums berichtete "Wir in Bayern" vier Wochen lang täglich über die Vorbereitungen und Umsetzung der jeweiligen Verschönerungsprojekte im schwäbischen Lauingen an der Donau und im oberfränkischen Memmelsdorf-Meedensdorf.

"Wir in Bayern"

Das Heimatmagazin "Wir in Bayern" sendet von Montag bis Freitag zwischen 16.15 Uhr und 17.30 Uhr faszinierende Geschichten aus und über Bayern. Die Moderatoren Andrea Lauterbach, Dominik Pöll, Sabine Sauer und Michael Sporer plaudern im "Wir in Bayern"-Wohnzimmer mit interessanten Studiogästen, bereiten mit Kochprofis leckere Köstlichkeiten zu und präsentieren praktische Servicetipps für alle Bereiche des Alltags.