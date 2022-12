Als Vertreterin von ARD und ZDF Katja Wildermuth erneut ins Executive Board der EBU gewählt 

Das elfköpfige Gremium trifft sich etwa sieben Mal pro Jahr und legt die Strategie der EBU, u.a. in wichtigen medienpolitischen Fragen, fest.



Die EBU vertritt die gemeinsamen Interessen der öffentlich-rechtlichen Sender in Europa und dient darüber hinaus ihren Mitgliedern als Plattform für Erfahrungsaustausch und zur Durchführung kooperativer Projekte wie dem Austausch von Nachrichtenbeiträgen und Konzertmitschnitten. Auch der gemeinsame Sportrechteerwerb gehört zu den EBU-Aufgaben.



BR-Intendantin Dr. Katja Wildermuth gehört dem Gremium seit Mitte 2022 an.



Pressemitteilung der EBU: https://www.ebu.ch/news/2022/12/ebu-elects-new-executive-board