Kinder-Medien-Preis DER WEISSE ELEFANT Pia Amofa-Antwi für beste TV-Moderation ausgezeichnet

Bei der Verleihung des Kinder-Medien-Preises DER WEISSE ELEFANT im Rahmen des Filmfest München ist am Sonntag, 26. Juni 2022, das Kinder-Wissensformat "Pia und die wilde Natur: Die Wunderwesen der Namib-Wüste" ausgezeichnet worden. Der Preis in der Kategorie "TV-Dokumentationen/Wissensmagazine" wurde an Pia Amofa-Antwi für die beste TV-Moderation verliehen. DER WEISSE ELEFANT wurde dieses Jahr zum 20. Mal vom Medien-Club München e.V. vergeben. Ausgezeichnet wurden herausragende Produktionen für Kinder und Jugendliche.