Bayern 2 "Weihnachtsound"-Konzerte

Zur Unterstützung der heimischen Musikszene sendet Bayern 2 während der Weihnachtszeit privat produzierten "Weihnachtsound": Die Kulturwelle hat Musikerinnen und Musiker aus der bayerischen Heimatsound-Szene gebeten, kurze Konzerte mit einer Länge von rund 20 Minuten aufzunehmen. Diese werden – zusammengefasst in drei Sendungen – an Heiligabend und an den beiden Weihnachtsfeiertagen in der Sendung radioMitschnitt gesendet.