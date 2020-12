BAYERN 1 Weihnachten mit Thomas Gottschalk und Fritz Egner

An Heiligabend und den Weihnachtsfeiertagen sind bei BAYERN 1 ganz besondere Stars am Mikrofon. Den Auftakt bei "Stars moderieren – das große Weihnachtsspecial" machen Sasha und Claudia Koreck, außerdem stattet Thomas Gottschalk seinem einstigen Heimatsender einen Besuch ab und legt am 2. Weihnachtsfeiertag zusammen mit Fritz Egner auf.