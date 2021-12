Weihnachtsprogramm Das Beste zum Fest - jederzeit in der BR Mediathek

Die Highlights im Einzelnen

Los geht's bereits am Mittwoch, 22. Dezember mit der neuen Reise-Doku "Gernstl unterwegs zum Matterhorn" . Franz Xaver Gernstl (Foto) und sein Team machen sich in drei Teilen auf zu einem der höchsten und schönsten Berge der Alpen – wie immer abseits der Schnellstraßen, um möglichst viele interessante Gesprächspartner kennenzulernen. Reise-Doku in drei Teilen von und mit Franz Xaver Gernstl. Startpunkt ist Friedrichshafen, dann geht es quer durch die Schweiz bis zum Matterhorn. (12 Monate verfügbar)

Mit historischem Stoff geht es auch ab Sonntag, 26. Dezember weiter. Der aufwändig produzierte Vierteiler "Napoleon" aus dem Jahr 2002 erzählt die Geschichte des legendären französischen Feldherrn und Kaisers in opulenten Bildern und mit spektakulären Kostümen. Gedreht wurde an mehr als 120 Schauplätzen in sieben Ländern und in zehn der schönsten europäischen Schlösser, für die Schlachtenszenen waren rund 10.000 Komparsen als Soldaten im Einsatz. Für die Produktion gab es 2003 den Bayerischen Fernsehpreis. (bis 25. Januar 2022 verfügbar)