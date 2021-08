Neue BR-Köchin Vronis Lieblingsschmankerl

Ihre Freude am Kochen entdeckte Veronika Lutz während ihres Studiums in München. Vorbild war kein Starkoch, sondern ihre Mutter, die am liebsten mit frischen Zutaten aus dem Garten gekocht hat. So probierte und experimentierte sie am Herd mit ihren ersten Eigenkreationen und bekochte zunächst Freunde und Familie. Schnell sprachen sich ihre Kochkünste herum – kurzerhand nahm "Vroni" erfolgreich an Kochwettbewerben im Fernsehen teil und betreute ein deutsches Radteam bei der Tour de France, bevor sie sich mit einem eigenen Café in Riedering einen großen Traum verwirklichte. Stolz auf ihre bayerischen Wurzeln, kreiert sie dort wie auch zuhause vielfältige herzhafte Gerichte, die von Bodenständigkeit, Regionalität und ihrer Experimentierfreude geprägt sind.



Veronika Lutz ist eine echte Selfmade-Köchin, die den alltäglichen Spagat als dreifache Mutter und Gastronomin meistert. Neben einer großen Portion Leidenschaft spielen in ihrer Küche saisonale, regionale, frische und gesunde Zutaten eine zentrale Rolle, so auch in "Vronis Lieblingsschmankerl": Die leidenschaftliche Köchin aus Riedering (Landkreis Rosenheim) serviert Kreationen mit Raffinesse auf Profi-Niveau – und zugleich mit alltagstauglichen Tipps und Tricks zum Nachkochen.



Das Besondere in der Sendung: Alle Gerichte basieren auf Ideen von Zuschauerinnen und Zuschauern, die in Einspielfilmen bestimmte Speisen vorstellen, darunter regionale Klassiker, in der Familie überlieferte Traditionsgerichte oder Speisen, die mit persönlichen Erlebnissen im Zusammenhang stehen.



Inspiriert von Allgäuer Käsespätzle, italienischer Polenta, Rahmschwammerl aus dem Bayerischen Wald oder Schäufele mit fränkisch-amerikanischem Einschlag serviert sie neue Kreationen, "Vronis Lieblingsschmankerl".