BR Vorübergehender Wechsel im Studio Regensburg

Frank Müller übernimmt ab Mitte September 2019 vorübergehend kommissarisch die Leitung des BR-Studios Regensburg. Der derzeitige Leiter des Studios, Gerhard Schiechel, lässt seine Aufgabe derweil ruhen und übernimmt in dieser Zeit andere Aufgaben im BR. Hintergrund ist die Oberbürgermeisterwahl im März 2020 in Regensburg, bei der die Ehefrau von Schiechel, Astrid Freudenstein, als Kandidatin der Regensburger CSU antritt. Während des Wahlkampfes wird so jeglicher Anschein eines möglichen Interessenskonflikts von vornherein vermieden.