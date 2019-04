Quadro Nuevo und das Münchner Rundfunkorchester "Volkslied Reloaded"

Mit dem Programm "Volkslied reloaded" hebt das Weltmusik-Ensemble Quadro Nuevo gemeinsam mit dem Münchner Rundfunkorchester einen etwas in Vergessenheit geratenen musikalischen Schatz: In insgesamt vier Konzerten werden bekannte deutsche Volkslieder in neuen Variationen präsentiert, zum Beispiel als lässiger Bossa-Nova oder leidenschaftlicher Tango. Premiere ist am Mittwoch, 8. Mai 2019, im Münchner Prinzregententheater, sie wird live in BR-KLASSIK/Hörfunk und per Video-Livestream übertragen.