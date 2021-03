Vereinsheim Schwabing Wettbewerb für kabarettistischen Nachwuchs

In der 10. Staffel von „Vereinsheim Schwabing“ hält Constanze Lindner Ausschau nach dem kabarettistischen Nachwuchs. Gesucht werden Einzelkünstler, Kabarettduos, Comedians oder Poetryslammer, die mit Wortkabarett, musikalischem Kabarett, Satire, gesellschaftskritischer Poesie oder eben allem, was komisch ist, ihr Publikum unterhalten. Ab heute können sich Interessierte für die Vereinsmeisterschaft beim Bayerischen Rundfunk bewerben, Einsendeschluss ist Montag, 31. Mai 2021. Über die Homepage br.de/vereinsheim können Texte, Videos und ein Lebenslauf hochgeladen werden. Bewerben dürfen sich nicht nur Künstlerinnen und Künstler aus Bayern, sondern auch von außerhalb der bayerischen Landesgrenzen.

Eine Jury aus Vertreterinnen und Vertretern des BR und der Münchner Kultur- und Kabarettszene trifft aus allen Einsendungen eine Auswahl an vielversprechenden Talenten. Diese dürfen ihr Können vor laufender Kamera unter Beweis stellen. Ausgestrahlt wird die neue Staffel wöchentlich am Donnerstagabend um 22.00 Uhr, los geht’s am 24. Juni 2021. Jede Woche wird neben schon bekannten Künstlern auch ein Nachwuchstalent aus dem Wettbewerb vorgestellt.