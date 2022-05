BR Fernsehen "Vereinsheim Schwabing" seit 10 Jahren auf der TV-Bühne

Zahlreiche Kabarett-Stars hatten einen ihrer ersten Fernsehauftritte auf der Bühne des "Vereinsheim Schwabing", die Sendung gilt als Sprungbrett für den bayerischen Kabarett-Nachwuchs. Das wird auch in diesem Jahr nicht anders sein, neben Auftritten von jungen Talenten wie Yannik Sellmann, Malarina, Benedikt Mitmannsgruber, Lara Ermer, Sebastian Fritz, Anna Mabo u. v. a. wird Gastgeberin Constanze Lindner (Foto) aber auch gemeinsam mit alten Weggefährten zurückblicken auf 10 Jahre Fernsehproduktion in der Schwabinger Kultkneipe. Mit dabei sind Simon Pearce, Martin Frank, Sissi Perlinger, Herbert und Schnipsi, Werner Schmidbauer, Götz Frittrang, Fil aus Berlin, Stefan Waghubinger, Jess Jochimsen, Sulaiman Masomi und viele mehr.

Die neuen und die alten Folgen sind nach der Ausstrahlung in der BR Mediathek verfügbar.