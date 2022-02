Lebenslinien " ... und dann Paralympics-Star"

Gerd Schönfelder ist der erfolgreichste Athlet in der Geschichte der Winter-Paralympics. Von 1992 bis 2010 gewann er bei sechs Paralympischen Winterspielen insgesamt 22 Medaillen – 16 Mal Gold, viermal Silber und zweimal Bronze. Sein Leben spielt sich bis heute in Kulmain in der Oberpfalz ab. Dort wächst er auf, steht das erste Mal auf Skiern und erlebt erste Abenteuer. Doch mit 19 Jahren verliert er bei einem Zugunfall seinen rechten Arm und alle Langfinger der linken Hand. Dieser Schicksalsschlag wirft ihn völlig aus der Bahn. Neben all seinen späteren sportlichen Siegen und Rekorden als Skifahrer, zählt für ihn als größter Sieg, dass er nach dem Unfall wieder aus seinem Tief herauskommt und das Selbstvertrauen erlangt, sich so zu zeigen, wie er ist. Sein Humor, sein Glaube, seine Heimatverbundenheit und seine Zuversicht helfen ihm und seiner Frau auch, als ihr Sohn mit einem Gehirnödem zur Welt kommt und sein Überleben ungewiss ist.