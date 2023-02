BR Podcast Neues u. a. von den Bergfreundinnen und vom Zündfunk

SCHOENHOLTZ – der Orchester-Podcast

Wieder nimmt Host Anne Schoenholtz, selbst Geigerin im Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks, die Hörerinnen und Hörer mit hinter die Kulissen des Spitzenorchesters. In der neuen Staffel trifft Anne wie gewohnt Kolleginnen und Kollegen zum Gespräch und entlockt ihnen so manche Anekdote aus dem Leben und Alltag von Musikerinnen und Musikern. Aber auch externe Gäste sind wieder mit dabei – und natürlich der zukünftige Chefdirigent Sir Simon Rattle als Gast einer ganzen Folge! Weitere Themen und Gäste: „Musikerinnen, Musiker und ihre Vierbeiner“ mit Star-Geigerin Anne-Sophie Mutter / "Wie politisch ist Musik?" mit Konstantin Wecker / "Das Leben ist Lernen" mit Dirigent Herbert Blomstedt / "Ein Leben fürs Instrument" mit Solo-Trompeter Martin Angerer / "Dirigentinnen und Dirigenten: Teamplayer oder Alleinherrscher?" mit Radoslaw Szulc, Konzertmeister im BRSO / "Zeig mir deine Noten und ich sag dir, wer du bist!" mit Kolleginnen und Kollegen aus dem Notenarchiv des BR

Die Sache ist die

Der Podcast, der die Geschichte hinter den Dingen erzählt: Host Ann-Kathrin Mittelstraß findet heraus, was eine Häkelnadel mit kultureller Aneignung zu tun hat, wie der Sekundenkleber zum Nummer-Eins-Gegenstand für Klimaaktivistinnen und

-aktivisten wurde und warum sich ein Berliner ein gigantisches 9-Euro-Ticket gebastelt hat. Hinter dem Podcast steckt der Zündfunk, der damit ein neues Format startet und den preisgekrönten "Generator" ablöst. "Die Sache ist die" lebt vom Gespräch zwischen Host und Gast-Autorin oder Autor, die jede Menge Wissen, einfühlsame Reportagen und Überraschungsmomente mitbringen. Weitere Themen in der ersten Staffel: "Was hat ein Pflasterstein mit Anarchie zu tun?" / "Warum erlebt die Kassette ein Comeback?" / "Welche Wunder stecken in dem legendären Moog-IIIp-Synthesizer?"