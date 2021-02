BR Fernsehen Der Traum vom perfekten Wohnen

Die große Bandbreite der vorgestellten Häuser reicht von der modernen Sanierung eines historischen Einödhofs in Niederbayern über ein kleines Holzhaus an einem Allgäuer Steilhang bis hin zur Stadtvilla mit Pool in München. Bauen im Bestand oder Neubau, Bauen um eine Familie zu gründen oder um sich einen bedürfnisgerechten Alterssitz zu schaffen, Bauen mitten in der Stadt oder weit draußen auf dem Land– der Traum vom perfekten Wohnen kann viele Formen annehmen.