BRsport Titelfeier des FC Bayern München live im BR

Am Sonntag 26. Mai 2019, präsentiert der FC Bayern München zum siebten Mal in Folge die Meisterschale auf dem Münchner Rathausbalkon – im Fall des Pokalsiegs gegen RB Leipzig könnte daraus sogar eine rauschende Doublefeier werden. Für große Emotionen dürfte zudem der Abschied der Publikumslieblinge Ribéry, Robben und Rafinha sorgen. Ab 13.45 Uhr ist der BR bei der Sause auf dem Marienplatz live dabei – im Fernsehen, per Livestream auf BRsport.de und bei Facebook sowie im Radio. Bereits ab Freitag, 24. Mai 2019, schnürt der BR zudem ein umfassendes Programmpaket rund ums DFB-Pokalfinale.