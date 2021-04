BAYERN 1-Podcast "Sohn sucht Vater" Thorsten Otto erzählt seine wahre Geschichte

Bei BAYERN 1 ist Thorsten Otto der Mann für die guten Gespräche. Von montags bis donnerstags begrüßt er jeweils ab 19.00 Uhr interessante Gäste auf der "Blauen Couch". Sein persönlichstes Gespräch ist das, auf das er am längsten gewartet hat: das erste Gespräch mit seinem leiblichen Vater. Eindrucksvoll und sensibel aufbereitet hat Thorsten Otto diese besondere Begegnung in "Sohn sucht Vater", dem neuen BAYERN 1 Podcast. Alle sechs Folgen ab sofort bei BR Podcast, in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.