BR und Kultusministerium unterzeichnen Vereinbarung Aus "Telekolleg" wird "kolleg24"

Mit der Neugestaltung will der BR den geänderten Nutzungsgewohnheiten (selbstorganisiert, zeitlich und örtlich unabhängig) sowie den fundamental veränderten technischen Möglichkeiten (Internet, Smartboards, mobile Endgeräte) Rechnung tragen und, gemeinsam mit dem Bayerischen Staatsministerium für Unterricht und Kultus, das traditionsreiche Bildungsangebot in die digitale und interaktive Zukunft führen.

"Seit mehr als einem halben Jahrhundert gehört das Telekolleg zu den renommiertesten Angeboten in der Erwachsenenbildung. Der Bedarf an Bildung hat sich seither nicht verändert, aber unsere technischen Möglichkeiten und die Erwartungen unserer Nutzerinnen und Nutzer. Sie wollen ein modernes, digitales und interaktives Angebot, das räumlich und zeitlich unabhängig genutzt werden kann. Daher erhält das Telekolleg jetzt eine Verjüngungskur und einen neuen Namen: kolleg24. Ich bin dankbar, dass uns das Bayerische Kultusministerium, wie schon beim bisherigen Telekolleg, auch bei der Neuentwicklung unterstützend zur Seite steht. Und ich bin sicher, dass wir mit dem neuen Angebot neben den bisherigen auch neue Zielgruppen ansprechen und erreichen werden."

"Mit der Weiterentwicklung des Telekollegs zum kolleg24 erhält Bayern ein modernes, digitales Bildungsangebot zum Erwerb der Mittleren Reife und der Fachhochschulreife. Die Kombination aus zeit- und ortsunabhängig nutzbaren digitalen Inhalten und Präsenzphasen am Samstag ermöglicht auch denjenigen Menschen Bildungsteilhabe, die aus wirtschaftlichen oder familiären Gründen keine Schule in Vollzeit besuchen können. Besonders positiv: Die gut gemachten, lehrplanorientierten Inhalte des kolleg24 werden zudem über die mebis-Plattform allen bayerischen Schülerinnen und Schülern zur Verfügung stehen. Für die Lehrkräfte stehen neben den bereits im Telekolleg etablierten Video- und Textformaten nun auch Audioformate und Erklärgrafiken zur Verfügung, die sie modular im eigenen Unterricht flexibel einsetzen und durch die Creative Commons-Lizenz auch selbst bearbeiten können."

Das Telekolleg wurde 1966 gegründet. Seitdem hat es sich kontinuierlich fortentwickelt und gilt als eines der ersten Bildungsangebote zum zeitlich unabhängigen Lernen neben Beruf oder Familie. Inzwischen haben über 70.000 Absolventen mit dem Telekolleg die Mittlere Reife oder die Fachhochschulreife erworben. Unabhängig von der Teilnahme am curricularen Gesamt-Angebot und dem Erwerb eines Abschlusses können die Inhalte gezielt und einzeln auch von Schülerinnen und Schülern aller Schularten der Mittelstufe genutzt werden, zur Vorbereitung, Nachbereitung oder Begleitung des Unterrichts. Das bisherige Telekolleg bietet Inhalte zu 14 Fächern und Abschlüsse in den drei Ausbildungsrichtungen Wirtschaft, Technik und Sozialwesen an.