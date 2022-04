Mittlere Reife und Fachhochschulreife neben Job und Familie Telekolleg: Anmeldestart für neue Lehrgänge 2022

Mit ausreichender Berufserfahrung ist der Besuch des Telekollegs in Bayern sogar ohne Schulabschluss möglich. Das Besondere hierbei ist, dass auch das ʺFühren eines Haushaltes mit Kindernʺ oder die ʺPflege Angehörigerʺ über einen Zeitraum von mindestens vier Jahren als Berufserfahrung angerechnet wird. Das Angebot ist kostenlos, den Teilnehmerinnen und Teilnehmern fallen nur für Lehrbücher und Fahrten zur Kollegschule Kosten an.

Mittlere Reife (nur in Bayern) – Start: 25. Juni 2022



as Kultusministerium in Bayern bietet über das Telekolleg einen achtmonatigen Kurs zum Erwerb der Mittleren Reife an. Kosten für Bücher: ca. 150 €. Anmeldeschluss: 17. Mai 2022