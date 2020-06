BR-Tatort "Lass den Mond am Himmel stehn" Knapp 10 Millionen sehen Münchner Tatort

Großartiger Erfolg für den Münchner Tatort: Mit 9,84 Millionen Zuschauern und 28,7 Marktanteil erzielte der Fall "Lass den Mond am Himmel stehn" am gestrigen Sonntag, 7. Juni 2020, einen der besten "Tatort"-Werte in diesem Jahr. In der Zielgruppe zwischen 14 und 49 Jahren erreichte der Krimi mit 25,6 Prozent Marktanteil bei über 2,5 Millionen Zuschauern sogar den Jahresbestwert innerhalb der ARD-Sonntagskrimireihe, die sich mit dem Münchner Fall in die Sommerpause verabschiedet hat.