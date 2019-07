Innovatives Hörspiel-Konzept BR startet interaktives Hörspiel für Smart Speaker

Interaktion, Innovation und Immersion, also Eintauchen in Fantasie-Welten. Das sind die Markenzeichen von Tag X, einem neuen Hörspiel für Sprachassistenten, das der Bayerische Rundfunk am Freitag, 26. Juli, veröffentlicht. Die Nutzer können die interaktive Geschichte auf verschiedenen Plattformen anhören und spielen: Der Hybrid aus Hörspiel und Game ist für die Nutzung auf Smartspeakern wie Amazon Alexa und Google Home ausgerichtet, kann aber auch in einer Webversion oder auf dem Smartphone gespielt werden. Der BR beschreitet damit Neuland im Bereich Hörspiele.

Die Story

Tag X spielt in einer Stadt in Aufruhr und Chaos. Die meisten Bewohner sind evakuiert worden. Bürgerkrieg ist ausgebrochen. Eine Guerilla-Organisation hat ein tödliches Virus verbreitet. Aber es gibt Hoffnung: Ein Kind könnte die Katastrophe noch aufhalten. Wird es den Nutzern gelingen, dem Kind zu helfen und damit der ganzen Stadt?

Die Nutzer übernehmen die Rolle der Hauptfigur. Das Hörspiel beginnt mit einer Szene, in der sie aufwachen und nichts sehen können. Was ist mit den Augen los? Was ist mit ihnen und der ganzen Stadt geschehen? Das ist die Ausgangslage dieses Katastrophenthrillers, in dem die Nutzer ihr Schicksal selbst in die Hand nehmen müssen.

Der Spielverlauf

Am Ende jeder Hörspiel-Szene können die Nutzer per Sprachbefehl zwischen mehreren Handlungsoptionen wählen. Damit bestimmen sie maßgeblich den Verlauf der Geschichte. Es gibt verschiedene Handlungsstränge, über hundert einzelne Szenen mit jeweils mehreren Entscheidungs-Optionen und zwölf mögliche Enden. Je nachdem, welche Optionen gewählt werden, dauert das Hörspiel zwischen 20 und 45 Minuten.

Die Nutzung

Die Nutzer können das Hörspiel mit einem einfachen Sprachbefehl beginnen: "Alexa (oder: Ok Google), starte Tag X". Zusätzlich kann man Amazon Alexa auch einfach fragen: "Alexa, was passiert an Tag X?". Das Spiel lässt sich zudem auf Smartphones mit der Alexa- oder Google-Assistant-App spielen oder auf der Website www.br.de/tag-x.

Die Entwicklung

Tag X ist ein Projekt des Bayerischen Rundfunks und wurde im Rahmen einer Kooperation der Redaktionen "Hörspiel, Dokumentation, Medienkunst" und "Digitale Entwicklungen und Social Media (DESM)" entwickelt.

Von Anfang an wurde Tag X immer wieder mit Nutzern getestet. Entstanden ist dabei eine neue Art von Hörspiel: Aufwändig produzierte akustische Untermalungen und realistische Spielszenen versetzen die Nutzer mitten ins Geschehen. Das Game-Design und die untereinander verbundenen Handlungsstränge sorgen für echte, komplexe und kurzweilige Interaktivität.

Zu einem späteren Zeitpunkt können die Hörer Tag X auch im Radio erleben. Der Hörspiel!Art.Mix auf Bayern 2 wird einen Blick hinter die Kulissen der Entstehung des interaktiven Thrillers werfen und einen der Handlungsstränge als Hörspiel senden.