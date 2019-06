Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks Tag der offenen Tür

Das Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks veranstaltet aus Anlass seines 70. Gründungsjubiläums am Samstag, 29. Juni 2019 einen Tag der offenen Tür im Münchner Werksviertel-Mitte. Am Standort des künftigen neuen Konzerthauses können Musikbegeisterte und Neugierige jeden Alters das Orchester von 11.00 bis 21.00 Uhr aus nächster Nähe und bei freiem Eintritt kennenlernen und den ganzen Tag an vielen unterschiedlichen Aktionen auf dem Areal teilnehmen.

Besucher können vor Ort auch erleben, wie Radio gemacht wird: SWEET SPOT, das junge Klassik-Magazin des Bayerischen Rundfunks, sendet ab 15.05 Uhr zwei Stunden live aus dem Übertragungswagen auf BR-KLASSIK.

Der Platz, an dem in einigen Jahren das neue Konzerthaus stehen wird, liegt noch brach, doch schon jetzt lädt das Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks alle Besucher ein, das Orchester in seiner künftigen Heimat in zahlreichen Veranstaltungen auf ganz unterschiedliche Weise zu erleben. Jeder ist eingeladen, zuzuhören, mitzumachen und einzutauchen in die Welt der Klassik und der Musikerinnen und Musiker des BRSO.

Von Barockmusik bis hin zu einer Uraufführung, vom Kinderkonzert über Kammermusik in unterschiedlichen Besetzungen bis hin zu einem Konzert in großer Besetzung zeigt das Orchester seine musikalische Bandbreite.

Spielorte sind u. a. die NachtKantine, die TonHalle, die whiteBOX und das Musicaltheater in WERK7.

Neben den musikalischen Veranstaltungen werden um 12.15 Uhr in einer Gesprächsrunde der Bayerische Staatsminister für Wissenschaft und Kunst Bernd Sibler, BR-Hörfunkdirektor Martin Wagner und Anton Nachbaur-Sturm, Architekt des neuen Konzerthauses, mit aktuellen und ehemaligen Musikern des BRSO über Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft des Orchesters sprechen.

Eine weitere Veranstaltung um 14.30 Uhr informiert über den Stand der Planungen für das zukünftige Konzerthaus mit den Projektverantwortlichen aus dem Bayerischen Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst, vom Staatlichen Bauamt und der Stiftung Neues Konzerthaus München.

Bei anderen Angeboten können Besucherinnen und Besucher diverse Instrumente ausprobieren, auch Tipps fürs Üben bekommen oder sogar unter Anleitung ein eigenes Musikstück komponieren.

Eine Auswahl der Veranstaltungen: Orchesterprobe (11.00 Uhr) und Konzert (14.00 Uhr)

Werke von Mascagni, Elgar, Strauß, Ligeti u.a.

Leitung: Radoslaw Szulc

Moderation: Bernhard Fleischmann (BAYERN 3)



Speeddating

Musiker und Team des BRSO stehen Rede und Antwort, fragen aber auch nach!



Instrumente ausprobieren

Auf Leihinstrumenten können sich Besucher von Musikerinnen und Musikern des BRSO zeigen lassen, wie man den Instrumenten weitaus mehr als nur einen Ton entlockt.



Schnupperstunden

Ob für Anfänger, Amateure, Musikstudenten oder Profis: Musiker des BRSO geben Tipps zu Unterricht, Instrument und Aufführung.



Conduct the Orchestra

Drei im Vorfeld ausgeloste Gäste erhalten die Chance das SO zu dirigieren.



Response

Gemeinsam mit Musikerinnen und Musikern des BRSO können Besucherinnen und Besucher mit Instrumenten und Klängen experimentieren, improvisieren und dabei ein eigenes Musikstück komponieren.



Kammermusikprobe

Unter der Leitung von Daniel Nodel erarbeiten drei Musiker des Bayerischen Landesjugendorchesters ein Schubert-Streichquartett.



Die vollständige Auflistung der Veranstaltungen und weitere Informationen finden sich auf der Website des Orchesters: www.br-so.de.

Der Eintritt zu allen Veranstaltungen ist frei, für einige ist eine Anmeldung auf der Website erforderlich.