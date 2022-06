Symphonieorchester des BR BRSO präsentiert neue Konzertsaison 2022/23

Das Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks hat seine neue Konzertsaison 2022/23 vorgestellt. Nach großen Herausforderungen in der Pandemie blickt das BRSO zuversichtlich in die kommende Saison und präsentiert zahlreiche Konzertprogramme in großen Besetzungen und mit renommierten Solistinnen und Solisten, Dirigentinnen und Dirigenten. Gastspielreisen führen das BRSO durch Bayern, Deutschland und Europa. Der Vorverkauf zu den ersten Konzerten startet am 26. Juli.

Auf dem Podium werden die beim BRSO debütierenden Dirigentinnen und Dirigenten Marie Jacquot, Erina Yashima, Antonello Manacorda und Tugan Sokhiev ebenso mit großer Vorfreude erwartet wie die in freundschaftlicher Verbundenheit zurückkehrenden Herbert Blomstedt, Karina Canellakis, Ivan Fischer, Sir John Eliot Gardiner, Daniel Harding, Jakub Hrusa, Zubin Mehta, Kirill Petrenko und Christian Thielemann. Der designierte Chefdirigent Sir Simon Rattle wird mit Wagners "Siegfried" in München, Hamburg und Luxemburg einen besonderen Konzerthöhepunkt setzen.

Als Artists in Residence hat das BRSO Tabea Zimmermann und Kirill Gerstein eingeladen. Die Bratschistin und der amerikanisch-russische Pianist werden mit jeweils höchst unterschiedlichen Programmen die kommende Spielzeit bereichern.

"Auf die Residence freue ich mich ganz besonders, weil es mir die Möglichkeit gibt, intensiv in den Austausch mit den Musikerinnen und Musikern des BRSO zu kommen. Das Walton Konzert, nun schon fast 100 Jahre alt, liegt mir sehr am Herzen und ist noch immer zu wenig bekannt. Es wird das am großzügigsten besetzte Werk sein, das ich in der Saison beim BRSO spiele und ich kann mir schon jetzt den Klang der hervorragenden Bläser und des großen Orchesters vorstellen. Und bei Ivan Fischer liebe ich besonders seine Art des Musizierens über das Ohr! Auf das neue Bratschenkonzert von Nikolaus Brass 'In der Farbe von Erde' freue ich mich auch schon sehr. Meine Neugierde und die Freude, als musikalische Geburtshelferin bei einer Uraufführung als Solistin beteiligt sein zu dürfen, treiben mich weiter an. Für die Konzerte im April habe ich mir K. A. Hartmanns 4. Symphonie gewünscht. Auch er ein Komponist, dessen Musik zu selten auf unseren Konzertpodien gespielt wird. Die Streichersymphonie hat mich beim ersten Anhören gepackt. Dieses dunkel gefärbte, von Trauer, Krieg und Zerstörung handelnde Programm, möchte ich als große Streicher-Kammermusik sehen." Tabea Zimmermann, Artist in Residence 2022/23

"Ich bin begeistert und fühle mich geehrt, in der nächsten Saison Artist in Residence beim BRSO zu sein. Nachdem ich kürzlich Konzerte von Schönberg und Adès mit diesen virtuosen und vielseitigen Musikern aufgeführt habe, freue ich mich darauf, unsere Beziehung durch das breite Spektrum des Repertoires, das wir gemeinsam erkunden werden, zu vertiefen: Rachmaninoffs Paganini-Rhapsodie ist ein russisches Werk, das im Exil geschrieben wurde und einen starken Bezug zu unserer heutigen Zeit hat; Strauss' Burleske ist eine Hommage an Bayern. Das zweite Klavierkonzert von Brahms ist einer der Höhepunkte unseres Repertoires, und die beiden Konzerte von Ravel zeichnen in ihren Gegensätzen ein vollständiges Porträt des Komponisten. Mit der Hinzufügung von Gershwins Rhapsody in Blue und Kammermusik mit Musikern des Orchesters deckt die diesjährige Residenz meine zahlreichen musikalischen Interessen ab. Gemeinsam mit den Dirigenten Alan Gilbert, Daniel Harding, Antonello Manacorda und Erina Yashima, in München und auf Tournee, bin ich voller Vorfreude und kann es kaum erwarten, diese musikalischen Momente mit unseren Zuhörern zu teilen." Kirill Gerstein, Artist in Residence 2022/23

Musikalische Höhepunkte versprechen auch die Namen der weiteren Gäste wie die Sängerinnen und Sänger Maria Bengtsson, Julia Bullock, Lucy Crowe, Barbara Hannigan, Anja Kampe, Siobhan Stagg, Wiebke Lehmkuhl, Gerhild Romberger, Peter Hoare, Simon O'Neill, Maximilian Schmitt, Georg Nigl, Michael Volle, Franz-Josef Selig und Georg Zeppenfeld, die Geigerinnen und Geiger Lisa Batiashvili, Augustin Hadelich, Leonidas Kavakos und Gil Shaham, der Cellist Gautier Capucon sowie die Pianisten Daniel Barenboim, Yefim Bronfman, Rudolf Buchbinder und Seong-Jin Cho.

Konzerte mit dem Chor des Bayerischen Rundfunks

Das Symphonieorchester des BR freut sich darüber hinaus auf die stets beglückende Zusammenarbeit mit dem Chor des Bayerischen Rundfunks bei Mendelssohn Bartholdys "Elias", bei Andersons "Exiles. Remembrances", das wegen der Pandemie verschoben werden musste, und schließlich beim krönenden Saisonabschluss "Klassik am Odeonsplatz" unter der Leitung von Christian Thielemann.

Kooperationen, erweiterte Präsenz im Werksviertel-Mitte und Orchester-Podcast

Neu ist die "Bayerische Kooperation". Damit erhält die seit 1950 bestehende enge Partnerschaft der Bamberger Symphoniker mit dem Bayerischen Rundfunk in der Saison 2022/23 eine neue Facette: Im Rahmen eines Austausches geben die Bamberger Symphoniker mit Jakub Hrusa und Julia Fischer ein Konzert am 14. April 2023 im Herkulessaal der Münchner Residenz. Am 2. Juli 2023 erfolgt dann der Gegenbesuch des BRSO mit Christian Thielemann in Bamberg.

Außerdem führt das BRSO die 2021 gegründete Kooperation mit der Internationalen Jugendbibliothek (IJB) mit der Reihe "NotenTexte" fort, die "Musikalisch-literarische Matineen für Kinder" sowie "Musikalisch-literarische Abende" beinhaltet.

Die Präsenz des Symphonieorchesters im Werksviertel-Mitte wird zum einen fortgesetzt durch die 2020 eingeführte Konzertreihe "Watch This Space" – unter anderem mit den beiden Artists in Residence. Zum anderen ist dort seit Mai 2022 auch ein eigener "BRSO-Container" in Betrieb, wo sich das Orchester mit kleinen Events am Ort des geplanten Neuen Konzerthauses präsentiert. Beim Familientag am 13. Mai 2023 im Werksviertel-Mitte ist auch "Checker Tobi" wieder mit dabei. Darüber hinaus startet das BRSO im Juli seinen ersten eigenen Podcast. Unter dem Titel "Schoenholtz" talkt Geigerin und Host Anne Schoenholtz im BRSO-Container einmal pro Woche sowohl mit Kolleginnen und Kollegen aus dem Symphonieorchester als auch mit Gästen aus Musik, Kultur und Gesellschaft und erlaubt so einen lockeren und sehr unmittelbaren Blick hinter die Kulissen des Symphonieorchesters. Die 1. Staffel startet am 10. Juli 2022.

BRSO Education & Development

Neben dem Familientag im Mai im Werksviertel-Mitte sowie den "Musikalisch-literarischen Matineen" in der IJB können sich Kinder und Familien auf das traditionelle Familienkonzert mit Rufus Beck freuen und es diesmal nach der Aufführung auch mit nach Hause nehmen: Im Herbst 2022 erscheint es auf CD. Highlights für Schülerinnen, Schüler und Lehrkräfte sind die von Jugendlichen moderierten Proben unter dem Titel "Echtzeit" (u.a. mit Daniel Harding und Artist in Residence Kirill Gerstein), zwei Schultouren, bei denen BRSO-Mitglieder mit speziell entwickelten Programmen durch Schulen in ganz Bayern reisen, sowie partizipative Projekte. Junge Musikerinnen und Musiker können sich in der Kammermusik-Werkstatt wertvolle Anregungen von den Profis des BRSO holen.

"Eine neue Spielzeit anzukündigen, ist aktuell mit großen Hoffnungen und Sehnsüchten verbunden. Die besten Dirigenten und Solisten kommen zu uns und teilen ihre Leidenschaft mit dem Publikum. Die ungewohnt große Vielfalt ist beeindruckend und ich freue mich besonders auf die spannenden Programme mit den beiden Artists in Residence: Tabea Zimmermann und Kirill Gerstein." Ulrich Hauschild, Manager des BRSO

Neue Werke mit dem Symphonieorchester des BR bei der musica viva

In den fünf Konzerten mit der musica viva des Bayerischen Rundfunks stehen neuere und neueste Arbeiten von Nikolaus Brass [UA], Chaya Czernowin [DE], Milica Djordjević [UA], Pascal Dusapin [DE], Liza Lim, Matthias Pintscher, Francesca Verunelli [UA], Nicolaus Richter de Vroe [UA] und Hans Thomalla [UA] auf dem Programm. Helmut Lachenmanns Musik für acht Hörner und Orchester "My Melodies", 2018 bei der musica viva unter der Leitung von Peter Eötvös uraufgeführt und anschließend von Sir Simon Rattle und den Berliner Philharmonikern in Berlin gleich dreimal übernommen, kommt im Juni 2023 nochmals zur musica viva. Das Werk wird dann in seiner finalen Fassung uraufgeführt – vom Komponisten ausgestattet einer extensiven Kadenz für die acht Solohörner des BRSO und zusätzlichen Orchestereinschüben.

Die Spielstätten in München, Gastspiele und Tourneen

Neben dem Herkulessaal der Münchner Residenz und der Isarphilharmonie in Sendling finden Konzerte des BRSO im Prinzregententheater, im Max-Joseph-Saal der Residenz, in der TonHalle und im Technikum im Werksviertel-Mitte, in der Internationalen Jugendbibliothek (IJB) und in der Evangelischen Akademie in Tutzing statt. Gastspiele führen das Orchester nach Bamberg, Dresden, Hamburg, Köln, Leipzig, Amsterdam, Luxemburg und Prag sowie nach Aalborg, Aarhus, Lahti und Tampere.

Konzertübertragungen live auf den Kanälen des Bayerischen Rundfunks

Beginnend mit dem Preisträgerkonzert des Internationalen ARD-Musikwettbewerbs zum Saisonstart und abschließend mit "Klassik am Odeonsplatz" werden auch während der Saison zahlreiche weitere Konzerte nicht nur regelmäßig live im Radio auf BR-KLASSIK, sondern auch im Fernsehen und auf den Online-Kanälen des BR und des BRSO übertragen.

BRSO - Das Konzertprogramm 2022/23 hier zum Download Format: PDF Größe: 2,65 MB Herunterladen