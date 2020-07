Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks Simon Rattle dirigiert den Saisonabschluss

Sonntag, 19. Juli 2020, Philharmonie im Gasteig

17.00 Uhr – für Abonnenten (via Losverfahren, s.o.)

20.00 Uhr – Verlosung von Kaufkarten (s.o.)



Montag, 20. Juli 2020, Philharmonie im Gasteig

17.00 Uhr – Verlosung von Kaufkarten (s.o.)

20.00 Uhr – für Abonnenten (via Losverfahren, s.o.).

Liveübertragung auf der digitalen Konzertplattform br-klassik.de/concert sowie im Radio in BR-KLASSIK ab 20.00 Uhr



Programm:



Wolfgang Amadeus Mozart: Le Nozze di Figaro, Ouvertüre

Gustav Mahler: Rückert-Lieder (Magdalena Kožená, Mezzosopran)

Paul Dukas: Fanfare pour précéder La Péri

Maurice Ravel: Ma mère l’oie (Ballettmusik)