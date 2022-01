BR Fernsehen Zum Tod von Sidney Poitier: "In der Hitze der Nacht"

Sidney Poitier war der erste Afroamerikaner, der den Oscar als Bester Hauptdarsteller erhielt: Am 6. Januar 2022 starb er im Alter von 94 Jahren. Aus diesem Anlass ändert das BR Fernsehen sein Programm und zeigt am Freitag, 14. Januar, um 22.45 Uhr den Filmklassiker "In der Hitze der Nacht" von 1967, der seinerzeit großes Aufsehen erregte und mit fünf Oscars ausgezeichnet wurde.