BR-KLASSIK / SWEET SPOT Exklusive Erkundungstour von Gasteig HP8 und Isarphilharmonie

SWEET SPOT begleitet exklusiv Mitglieder der Münchner Philharmoniker, die sich mit ihrem zukünftigen Zuhause und der Umgebung vertraut machen, in Schreinerei und Autowerkstatt musizieren und auf ansässige Künstlerinnen und Künstler treffen, die auf dem Gelände seit Jahren ihre Proberäume haben. Auch Bratscher Nils Mönkemeyer packt sein Instrument aus. Als Solist und Professor der Hochschule für Musik und Theater München wird auch er im neuen Areal ein- und ausgehen. Wie macht sich Bach in der Bibliothek?

Am Freitag, 8. Oktober, überträgt BR-KLASSIK das Eröffnungskonzert mit den Münchner Philharmonikern unter der Leitung von Valery Gergiev in ARD-alpha (20.15 Uhr/live-zeitversetzt), im Radio und im Video-Livestream auf br-klassik.de/concert . Am Dienstag, 12. Oktober , sendet das BR Fernsehen um 22.45 Uhr eine ausführliche Reportage zur Eröffnung der Isarphilharmonie, gefolgt von einer "nachtlinie" (23.35 Uhr).

Das Symphonieorchester des BR ist erstmals am 28./29. Oktober unter der Leitung von Jakub Hrusa in der Isarphilharmonie zu erleben (Liveübertragung am 29.10. auf BR-KLASSIK (Radio) und im Videostream). Am 22. November wird Sir Simon Rattle, designierter Chefdirigent des BRSO, sein künftiges Orchester mit Bachs "Matthäus-Passion" erstmals dort dirigieren.