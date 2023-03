BR Fernsehen / BR24Sport.de Bayerischer Fußball-Doppelpack am Samstag live

Vier Stunden Live-Spannung bietet der Bayerische Rundfunk allen Fußballfans am kommenden Samstag, 18. März 2023, im BR Fernsehen sowie online im Stream auf BR24Sport.de: Ab 14.00 Uhr rollt der Ball zunächst in der dritten Liga beim Auswärts-Auftritt von 1860 München in Aue. Direkt im Anschluss folgt das Spitzenspiel der Regionalliga-Bayern zwischen Tabellenführer SpVgg Unterhaching und dem direkten Verfolger Würzburger Kickers im Kampf um die Aufstiegs-Relegation.