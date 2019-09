BR-KLASSIK - Studiokonzert Studiokonzert mit Daniel Müller-Schott

Seit mehr als zwei Jahrzehnten begeistert der Cellist Daniel Müller-Schott auf allen großen internationalen Konzertbühnen das Publikum als vielseitige Musikerpersönlichkeit. Dennoch ist die Beschäftigung mit Johann Sebastian Bach stets Zentrum und Ausgangspunkt seiner Arbeit geblieben. Bereits für seine erste CD-Einspielung im Jahr 2000, in Bachs Jubiläumsjahr, wählte Daniel Müller-Schott J.S. Bachs sechs Solosuiten. Zur historischen Feier am Tag der Deutschen Einheit 2018 und in memoriam an seinen Lehrer Mstislaw Rostropowitsch spielte er am Brandenburger Tor Musik von Bach.

Und auch bei seinem Studiokonzert verwebt der Künstler Werke von Johann Sebastian Bach mit Solostücken von Kodály, Henze oder Crumb – Stücke, die er unlängst im Studio 2 für sein neues Album aufgenommen hat.

Mitwirkende: Daniel Müller-Schott, Violoncello

Meret Forster, Moderation