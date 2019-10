Bayerischer Rundfunk Streikaufruf von ver.di für Betriebsteil Freimann

Die Gewerkschaften fordern eine Anhebung der Honorare und Gehälter entsprechend dem jüngsten Tarifabschluss für die Angestellten der Länder. In der vierten und letzten Verhandlungsrunde der laufenden Gehalts- und Honorarverhandlungen war Verwaltungsdirektor Dr. Albrecht Frenzel den Gewerkschaften noch einmal entgegengekommen. Damit bietet der BR nun eine Erhöhung der Tarifgehälter und der Effektivhonorare um 2,1 Prozent für 2019 und weitere 2,1 Prozent für das Jahr 2020 an. Die nächste Verhandlungsrunde findet am 7. November statt.



Beim letzten Streiktag am 18. September hatte Verwaltungsdirektor Frenzel bereits auf den engen finanziellen Spielraum der ARD-Landesrundfunkanstalten verwiesen, da der Rundfunkbeitrag seit 2009 nicht mehr erhöht worden sei, während die Steuereinnahmen ein deutliches Wachstum aufwiesen. Der BR werde deshalb sein Verhandlungsangebot an einem fairen Teuerungsausgleich orientieren müssen, so Frenzel. Ziel der BR-Geschäftsleitung sei, einen weiteren Abbau von Programm und Beschäftigung im Bayerischen Rundfunk aufgrund eines zu hohen Tarifabschlusses abzuwenden.