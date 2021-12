Zur Olympia-Saison 2021/22 Neuer Wintersport-Podcast vom BR

In der ersten Folge erzählt Franziska Preuß unter anderem, wie sie mit der Erwartungshaltung umgeht, im deutschen Frauen-Biathlon die neue Magdalena Neuner oder Laura Dahlmeier zu werden. Außerdem blickt sie auf die Olympischen Spiele in Peking im Februar 2022 und ihre dortigen Ziele voraus: "Für mich ist das Ziel bei einem Großevent – das ist diesmal Olympia, aber wenn es eine WM wäre, wäre es die WM – auf dem Podium zu stehen. Ich war die letzten zwei Jahre knapp nicht drauf. Da hat es meinst an dem einen Schuss gefehlt. Das hoffe ich, dass das nicht mehr so oft passiert."