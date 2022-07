Neue Folge der ʺSpace Night Scienceʺ Unser Blick in die Sterne

In der neuen Folge des Magazins ʺSpace Night Scienceʺ dreht sich alles um unseren Blick in die Sterne und die Frage, wieso der Sternenhimmel ein Teil der Menschheitsgeschichte ist – am Sonntag, 7. August 2022, um 19.00 Uhr in ARD alpha und schon ab Donnerstag, 28. Juli 2022, auf ardalpha.de und in der Mediathek.