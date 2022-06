Münchner Rundfunkorchester / ARD alpha SPACE NIGHT in Concert III

Inspiriert von der Kultsendung SPACE NIGHT, die spektakuläre Bilder aus dem All mit spacigen Klängen verbindet, sowie nach den großen Erfolgen in den Vorjahren erkundet das Münchner Rundfunkorchester wieder galaktische Sphären und lädt ein zur dritten Ausgabe einer multimedialen Reise durch Raum und Zeit. Mit dabei beim Konzert "SPACE NIGHT III" am 15. Juli um 19.30 Uhr im Circus Krone-Bau ist neben Moderator und SPACE-NIGHT-Mitbegründer Andreas Bönte der Jazz-Trompeter Nils Wülker. Die musikalische Leitung hat Patrick Hahn, BR-KLASSIK überträgt live per Videostream auf BR-KLASSIK Concert.