In BR-KLASSIK und ARD alpha Space Night in concert III: Eine Multimediale Reise ins All

Inspiriert von der Kultsendung ʺSpace Nightʺ, die spektakuläre Bilder aus dem All mit spacigen Klängen verbindet, erkundet das Münchner Rundfunkorchester zum dritten Mal galaktische Sphären. Bei ʺSpace Night in concert IIIʺ im Circus-Krone-Bau ist neben Moderator und ʺSpace-Nightʺ-Mitbegründer Andreas Bönte auch der Jazz-Trompeter Nils Wülker dabei. Die musikalische Leitung hat Patrick Hahn. Gesendet wird das Konzert am Sonntag, 18. September 2022, um 19.05 Uhr im Radioprogramm von BR-KLASSIK und um 21.45 Uhr in ARD alpha sowie in der ARD Mediathek.