Sonderkonzert "Prio Amore" – Chen Reiss singt Beethoven

"Beethoven bewegt BR-KLASSIK" – unter diesem Motto feiert das Klassikprogramm des BR das ganze Jahr über den 250. Geburtstag des Komponisten, auch in der vom BR-Studio Franken und dem Germanischen Nationalmuseum Nürnberg veranstalteten Konzertreihe Musica Antiqua. Am Mittwoch, 4. März, präsentiert die israelische Sopranistin Chen Reiss Arien von Ludwig van Beethoven. BR-KLASSIK überträgt das Konzert um 20.00 Uhr live im Hörfunk, im Video -Livestream auf br-klassik.de/concert und auf Facebook.

Begleitet wird sie von den britischen Originalklang-Spezialisten der Academy of Ancient Music unter der Leitung von Christoph Altstaedt.

Chen Reiss gastiert in Nürnberg mit zwei Jugendwerken Beethovens: der ausgedehnten Konzertarie "Ah! Perfido" sowie mit der Arie "Fließe, Wonnezähre, fließe!" aus der Kantate auf die Erhebung Leopold II. zur Kaiserwürde. Letztere komponierte Beethoven als 20-Jähriger noch in Bonn im Hinblick auf seine bevorstehende Reise nach Wien als Huldigung auf den neuen Kaiser, doch sie wurde zu seinen Lebzeiten nie aufgeführt.

Daneben interpretiert die Academy of Ancient Music unter Christoph Altstaedt auf historischen Instrumenten Beethovens Ouvertüre zu dem Ballett "Die Geschöpfe des Prometheus" sowie zwei Vierte Symphonien: neben der von Beethoven auch die seines Zeitgenossen Friedrich Witt, der ab 1802 Hofkapellmeister in Würzburg war.

Die Solistin

Chen Reiss, 1979 geborene israelische Sopranistin mit ungarischen, syrischen und türkischen Wurzeln, studierte nach dem Militärdienst in Israel in New York und debütierte in Québec als Gretel in "Hänsel und Gretel". Gefördert von Zubin Mehta feierte sie 2002 ihr Debüt an der Bayerischen Staatsoper. Weitere Stationen folgten u.a. an der Deutschen Oper Berlin, der Wiener Staatsoper, am Théâtre des Champs-Élysées in Paris und am Londoner Covent Garden.

Als Konzertsängerin trat Chen Reiss mit Solopartien von Mahler-Symphonien u.a. an der Seite der Münchner Philharmoniker unter Gustavo Dudamel auf. Mit den Berliner Philharmonikern unter Sir Simon Rattle spielte sie den Soundtrack zu Tom Tykwers Film "Das Parfum – Die Geschichte eines Mörders" ein.

Die Academy of Ancient Music, gegründet 1973 von dem Cembalisten und Dirigenten Christopher Hogwood, war das erste britische Barockorchester, das nach Maßgabe der historischen Aufführungspraxis musizierte.

Programm

Ludwig van Beethoven Die Geschöpfe des Prometheus, Ouvertüre op. 43

Ludwig van Beethoven "Ah! Perfido", op. 65

Friedrich Witt Symphonie Nr. 4, Es-Dur

Ludwig van Beethoven Kantate auf die Erhebung Leopolds II. zur Kaiserwürde, WoO88 "Fließe Wonnezähre, fließe!"

'Ludwig van Beethoven Sinfonie Nr. 4 B-Dur, op. 60

Mitwirkende

Chen Reiss – Sopran>

Academy of Ancient Music

Christoph Altstaedt – Leitung

Karten

Karten zu 30,- Euro (ermäßigt 22,-) über BR – Studio Franken (shop.Studio-Franken@br.de, Tel. 0911/6550-19 270) oder beim Ticket-Vorverkauf in der Kulturinformation Nürnberg (Tel. 0911/231-4000)

Termin

Mittwoch, 4. März 2020, 20.00 Uhr, Aufseßsaal des Germanischen Nationalmuseums Nürnberg

Liveübertragung

BR-KLASSIK überträgt das Konzert live und in Surround im Hörfunk

per Video-Livestream auf www.br-klassik.de/concert

auf Facebook unter www.facebook.com/brklassik/ und www.facebook.com/BRFranken/