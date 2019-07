Die Silvestershow mit Jörg Pilawa BR übernimmt Federführung

Die Fernsehzuschauer im Ersten, ORF 2, und SRF dürfen sich auch 2019 wieder auf "Die Silvestershow mit Jörg Pilawa" freuen. Jörg Pilawa wird, mit Francine Jordi an seiner Seite, gemeinsam mit vielen Künstlern und dem Publikum am 31. Dezember ab 20.15 Uhr ins neue Jahr rutschen. Erstmals wird in diesem Jahr der Bayerische Rundfunk die redaktionelle Federführung der großen Eurovisions-Silvestershow übernehmen. Die Sendung wird von Kimmig Entertainment im Auftrag des BR produziert und am 15. November in der Stadthalle in Offenburg aufgezeichnet.