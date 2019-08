Hermes House Band, Ehrlich Brothers, Spider Murphy Gang, Lou Bega, Die Höhner u. a. Die Silvestershow mit Jörg Pilawa

Stars, Hits und beste Stimmung sind auch in diesem Jahr wieder garantiert, wenn Jörg Pilawa gemeinsam mit Francine Jordi und dem Publikum ins neue Jahr rutscht. Jetzt stehen die ersten, hochkarätigen Gäste der "Silvestershow mit Jörg Pilawa" fest. Die Zuschauer im Ersten, ORF 2, und SRF dürfen sich am Dienstag, 31. Dezember ab 20.15 Uhr u. a. auf die Hermes House Band, die Ehrlich Brothers, die Spider Murphy Gang, Lou Bega und Die Höhner freuen.

Erstmals wird in diesem Jahr der Bayerische Rundfunk die redaktionelle Federführung der großen Eurovisions-Silvestershow übernehmen. Die Sendung wird von Kimmig Entertainment im Auftrag des BR produziert und am 15. November in der Baden-Arena in der Messe Offenburg. aufgezeichnet.

Um Mitternacht wird live an das Brandenburger Tor zu einem der größten Silvesterfeuerwerke Europas geschaltet, danach feiert Jörg Pilawa mit seinen Gästen bis 0.30 Uhr weiter. Noch mehr Silvesterparty gibt es im Anschluss: Bis 1.30 Uhr sind Highlights aus Sendungen der letzten Jahre zu sehen.

Karten für die Aufzeichnung:

Wer in Offenburg bei der Aufzeichnung der Silvestershow am 15. November mit dabei sein möchte, hat ab 21. August über reservix die Möglichkeit, Tickets zu erwerben: www.reservix.de, Vorverkaufsstellen vor Ort oder telefonisch unter 0781 9226 0.