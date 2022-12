BR Fernsehen Servus 2022 - Silvestergrillen mit prominenten Gästen

Muss es immer Raclette oder Fondue an Silvester sein? Warum nicht am Grill zaubern mit Fisch und Huhn, einem Graupenrisotto und mexikanischen Tacos? Eva Karl Faltermeier ("Bayerischer Kabarettpreis" 2021 in der Kategorie Senkrechtstarter) erweist sich als geschickte und vor allem geduldige Rührerin beim Risotto; die Landfrauen Lea Birnbaum und Shekinah Fuchs erklären, was man beim Zerlegen von Karpfen und Hähnchen beachten muss, und Landfrau Susanne Fischer zeigt nochmal, wie die Siegervorspeise bei der diesjährigen "Landfrauenküche", der "Urkornschubser", zubereitet wird. Bei den verschiedenen Arbeiten am Grill bleibt immer wieder Zeit, um auf Silvesterbräuche aus anderen Ländern einzugehen – etwa auf die italienische Tradition, seinen Gästen zum Jahreswechsel rote Unterwäsche zu schenken – was Liebe und Glück fürs neue Jahr bringen soll. Und auch Zeit, um das alte Jahr Revue passieren zu lassen und sich Gedanken zum kommenden Jahr zu machen.