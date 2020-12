Ruhestand Servus, Sabine Sauer!

"Mit dem Bayerischen Rundfunk verbinde ich unzählige schöne Erinnerungen, spannende Begegnungen und wertvolle Freundschaften. Meine Herzensprojekte im BR waren bis zuletzt 'Wir in Bayern' und Sternstunden, im Hörfunk die 'Wunsch:Musik'. Die Weltreisenden und Teebeutelsammler, Luftbildfotografen und Ultratriathleten in unserem 'WiB'-Wohnzimmer werden mir fehlen – ebenso wie das treue Publikum und unser tolles Team. Sternstunden bleibe ich auch in Zukunft treu. Die Aktion ist mir ein persönliches Anliegen, weit über den Beruf hinaus. Das kann ich heute schon sagen: Auch in Zukunft werde ich mit Hingabe und Engagement diese wichtige Hilfsaktion für Kinder in Not unterstützen."