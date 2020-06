FILMFEST MÜNCHEN POP-UP Zweite Staffel der preisgekrönten BR-Comedy-Serie "Servus Baby" feiert Weltpremiere

Mit dem neuen Format FILMFEST MÜNCHEN POP-UP werden im Juli und August 2020 der Film und der Sommer in München – trotz Corona – gefeiert. In Kooperation mit dem PopUp Autokino München sowie dem Kino am Olympiasee präsentiert das FILMFEST MÜNCHEN u.a. vier neue Folgen der BR-Comedy-Serie "Servus Baby" von Natalie Spinell am Mittwoch, 19. August 2020, als Weltpremiere open air im Kino am Olympiasee. Im Herbst 2020 ist die zweite Staffel von "Servus Baby" im BR Fernsehen und in der BR Mediathek zu sehen.