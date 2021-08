Bayern 2 und BR Fernsehen Sendungen zum 100. Todestag von Ludwig Thoma

Die Sendungen auf Bayern 2 in der Übersicht

Donnerstag, 19. August 2021, 21.05 Uhr radioTexte am Donnerstag: Ludwig Thoma: Der Ruepp Wolf Euba liest Ludwig Thomas letzten Roman. Vier Folgen im Radio am 19. August und am 2., 9. und 16. September. Sieben Folgen ab 19. August in der ARD Audiothek und bei BR Podcast Eigentlich hätte der Sohn Michael, der nicht Priester werden will, aber soll, von der alten Loni erben sollen. Aber sein Vater erschleicht sich die Erbschaft, verspielt sie, wird schließlich meineidig. Thoma schrieb den Ruepp 1921, in nur vier Monaten, kurz vor seinem Tod. Das Buch spiegelt die politische Misere, als die er die krisengeschüttelte Weimarer Republik empfindet, und gleichzeitig seine private Verbitterung.

Sonntag, 22. August 2021, 15.05 Uhr

Hörspiel: "Magdalena" von Ludwig Thoma

Mit Elfie Pertramer, Wastl Witt, Elise Aulinger, Mariann Mayr, Konstantin Delcroix, Hans Baur, Hans Reinhard Müller, Hans Seitz, Michl Lang, u. a.

Bearbeitung und Regie: Peter Glas

BR 1951

Ab 19. August in der ARD Audiothek und bei BR Podcast

Magdalena hat den elterlichen Hof im Dachauer Moos verlassen, um es in der Stadt zu etwas zu bringen. Doch ein skrupelloser Kerl verführt sie und bringt sie um ihr Erspartes. In ihrer Not gerät sie mit dem Gesetz in Konflikt, wird aus der Stadt ausgewiesen und unter polizeilicher Bewachung in ihr Heimatdorf zurückgebracht – in den Augen der Dorfbewohner eine Schande für ihre Familie. Unter dem Vorwand, die Moral zu verteidigen, leitet der Bürgermeister eine Hetzkampagne gegen Vater und Tochter ein, der sich die beiden, völlig aufgerieben, am Ende durch Verzweiflungstaten zu entziehen versuchen.